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Ракурс
Голова КОДА Василь Володін. Фото: mind.ua

Кабмін призначив Володіна головою Київської ОДА: що відомо про нового очільника області

27 тра 2020, 14:23
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Кабінет міністрів призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

Президент Зеленський 11 березня призначив Володіна на посаду тимчасово виконувача обов’язки голови КОДА. Під час виступу у Кабміні Володін заявив, що наразі його пріоритетом на роботі є залучення інвесторів і створення нових робочих місць. Про це йшлося на засідання уряду, яке транслювалося в YouTube.

Володін родом із Черкаської області, він народився у селі Корсунка 15 квітня 1979 року. У 2001 році здобув вищу освіту, закінчивши Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини», кваліфікація «Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач».



Останнім місце його роботи, до призначення в КОДА було підприємство «Електронмаш». До 20 грудня 2019 року він був виконуючим обов’язки генерального директора.

Нагадаємо, Закарпатську обласну державну адміністрацію у квітні очолив генерал-майор Служби безпеки України Олексій Петров, який раніше керував управлінням СБУ в Кіровоградській області.

Джерело: Ракурс


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