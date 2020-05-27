Кабмін затвердив останні три перспективні плани ОТГ. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n138843-reforma-decentralizaciyi-kabmin-zatverdyv-perspektyvni-plany-ostannih-troh-oblastey.html

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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив останні три перспективні плани формування територій громад.

Уряд 27 травня погодив плани Львівської, Запорізької та Одеської областей. Загалом в Україні вже у 24 областей є перспективні плани. Таким чином завершується важливий етап реформи децентралізації. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні, яке транслювалося на сторінці уряду в YouTube.

Модератор життя на місцевому рівні відтепер — місцеві мешканці. І дуже важливо, що це не чиновник, який може бути не так зацікавлений в облаштуванні комфортного життя громадян. Звичайно, це лише одна частина реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися, бо цього бажає суспільство, — заявив прем'єр.

Сьогодні уряд вирішив розділити Болградський район Одеської області на п’ять громад. Цей район став епіцентром політичного конфлікту між Україною та Болгарією. Так, 20 травня парламент Болгарії виступив з різким протестом проти планів української влади з проведення адміністративної реформи Болградського району.

У Болгарії заявляли, що при такому розподілі територій етнічні болгари в області стануть меншістю і це вдарить по правам болгарської меншини, що проживає в Україні.

Шмигаль додав, що наразі Кабмін на всіх рівнях проводить консультації щодо перспективного плану Автономної Республіки Крим. План обіцяють сформувати після деокупації півострова.

Нагадаємо, 20 травня Кабінет міністрів затвердив плани Сумської та Рівненської областей, а також Дніпропетровської та Київської областей.