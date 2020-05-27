Кабмин утвердил последние три перспективные планы ОТГ. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n138843-reforma-decentralizacii-kabmin-utverdil-perspektivnye-plany-poslednih-treh-oblastey.html

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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил последние три перспективные планы формирования территорий общин.

Правительство 27 мая согласовало планы Львовской, Запорожской и Одесской областей. В целом в Украине уже в 24 областей есть перспективные планы. Таким образом завершается важный этап реформы децентрализации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании, которое транслировалось на странице правительства в YouTube.

Модератор жизни на местном уровне отныне — местные жители. И очень важно, что это не чиновник, который может быть не так заинтересован в обустройстве комфортной жизни граждан. Конечно, это только одна часть реформы децентрализации, которая будет в дальнейшем внедряться, потому что этого желает общество, — заявил премьер.

Сегодня правительство решило разделить Болградский район Одесской области на пять общин. Этот район стал эпицентром политического конфликта между Украиной и Болгарией. Так, 20 мая парламент Болгарии выступил с резким протестом против планов украинских властей по проведению административной реформы Болградского района.

В Болгарии заявляли, что при таком распределении территорий этнические болгары в области станут меньшинством и это ударит по правам болгарского меньшинства, проживающего в Украине.

Шмыгаль добавил, что сейчас Кабмин на всех уровнях проводит консультации относительно перспективного плана Автономной Республики Крым. План обещают сформировать после деоккупации полуострова.

Напомним, 20 мая Кабинет министров утвердил планы Сумской и Ровенской областей, а также Днепропетровской и Киевской областей.