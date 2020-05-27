Сжиженный природный газ Киев будет покупать в США: суть меморандума

Киев планирует покупать в США сжиженный природный газ: суть меморандума

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Сжиженный природный газ (СПГ) правительство Украины планирует покупать у частной американской компании. Кабинет министров сегодня ратифицировал меморандум о сотрудничестве с «Луизиана Нэчурал Екпортс Инк» по поставкам сжиженного газа в Украину из США.

В тексте документа говорится также о сотрудничестве с американцами по поводу строительства новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

Объем поставок СПГ из США составит 5,5 млрд куб. м в год. Цена будет определяться в соответствии с динамикой рынка Henry Hub.

Меморандум подписали на 20 лет. В нем декларируется также строительство газового интеконектора, по которому СПГ будет поступать от газового узла Германовице на юге Польши в украинское газовое хранилище Бильче-Волица.

Украина, США и Польша намерены сотрудничать в рамках проекта Baltic Pipe. Это газопровод, который должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши. Его запуск призван диверсифицировать поставки газа на польский рынок и повысить уровень энергетической безопасности. Соглашение о строительстве подписали в 2007 году Польская нефтяная и газовая компания, датская компания Energinet и газовый оператор магистральных сетей Gaz-System. Проект находится в прединвестиционной фазе. Компания PGNiG планирует начать использовать трубопровод в 2022 году.

В ноябре 2019 года в терминал в Свиноуйсьце прибыло судно со сжиженным природным газом. Киев давно вел приговоры по закупке сжиженного газа в США. Стороны задействовали Польшу для реализации проекта. Сжиженный газ будет поступать через польскую нефтегазовую компанию PGNiG, которая заключила соглашение с группой компаний «Энергетические ресурсы Украины».

В рамках трехстороннего соглашения предусмотрено развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину. Для этого также будут использованы украинские подземные газовые хранилища и газовая инфраструктура.