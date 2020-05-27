Денис Шмыгаль, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n138849-razrabatyvali-shest-nedel-shmygal-rasskazal-o-programme-vyhoda-iz-koronavirusnogo-krizisa.html

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Программу выхода Украины из коронавирусного кризиса анонсировал во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что эту программу эксперты разрабатывали более шести недель — с момента введения в Украине карантина, сообщает пресс-служба правительства.

Теперь эту программу предлагают для публичного обсуждения.

Главной особенностью этой программы стимулирования экономики Шмыгаль назвал «принцип приоритета украинского производителя», который, по его словам, будет заключаться в защите украинских товаров, работ и услуг от импортных альтернатив, с помощью «всего спектра инструментов» Всемирной торговой организации (ВТО) и Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Здоровый экономический национализм — это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении, — подчеркнул премьер.

Также, по словам Шмыгаля, бизнесу планируют облегчить работу, снизить налоги и оказывать помощь по выходу на внешние рынки.

Шмыгаль отметил, что надеется с помощью этой стратегии выйти на экономический рост уже во второй половине года.

Кроме того, он заявил, что цель Украины — войти в топ-30 стран в рейтигна ведения бизнеса Doing Business.

Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микро-бизнесу, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, правительство сегодня решило на месяц продлить запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения.