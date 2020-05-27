Денис Шмигаль, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n138849-rozroblyaly-shist-tyjniv-shmygal-rozpoviv-pro-programu-vyhodu-z-koronavirusnoyi-kryzy.html

Ракурс

Програму виходу України з коронавірусної кризи анонсував під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що цю програму експерти розробляли понад шість тижнів — з часу запровадження в України карантину, повідомляє прес-служба уряду.

Тепер цю програму пропонують для публічного обговорення.

Головною особливістю цієї програми стимулювання економіки Шмигаль назвав «принцип пріоритету українського виробника», котрий, за його словами, полягатиме у захисті українських товарів, робіт та послуг від імпортних альтернатив, за допомогою «всього спектру інструментів» Світової організації торгівлі (СОТ) та Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Здоровий економічний націоналізм — це є стратегія багатьох країн, і ми також будемо рухатися в цьому напрямку, — наголосив прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, бізнесу планують полегшити роботу, знизити податки та надавати допомогу по виходу на зовнішні ринки.

Шмигаль зазначив, що сподівається за допомогою цієї стратегії вийти на економічне зростання вже у другій половині року.

Крім того, він заявив, що мета України — увійти в топ-30 країн у рейтингу ведення бізнесу Doing Business.

Це наша ціль, це дуже важливо максимально спростити роботу малому бізнесу, особливо мікро-бізнесу, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, уряд сьогодні вирішив на місяць продовжити заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення.