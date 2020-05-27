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Ракурс
Експорт товарів протиепідемічного призначення продовжено до липня, фото: Pixnio

У Шмигаля заборонили вивозити українські медзасоби захисту в червні

27 тра 2020, 13:20
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Кабмін продовжив до 1 липня цього року заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що з переліку заборонених до вивезення товарів були виключені захисні костюми та халати деяких категорій.

Рішення про заборону експорту товарів протиепідемічного призначення Кабмін ухвалив у середині березня, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.



Воно мало діяти до 1 червня.

Нагадаємо, на початку квітня уряд ухвалив рішення про заборону експорту з України гречки. Таке рішення пояснювалося намірами захистити внутрішній ринок. В уряді тоді також заявляли, що пропонуватимуть аграріям збільшувати посівні площі під цю сільгоспкультуру.

Джерело: Ракурс


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