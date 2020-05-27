Кагарлик: Відділок поліції функціонує, відсторонено лише екс-керівництво — представник Нацполіції

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У Кагарлику після резонансного інциденту з катуванням та зґвалтуванням жінки поліцейськими з місцевого відділення Нацполіції відбулося позачергове засідання сесії міськради за участю тимчасово виконуючого обов’язки начальника Кагарлицького відділення поліції Дмитра Литвина.

Відділок функціонує, відсторонено від роботи лише її колишнє керівництво, інші працівники виконують свої обов’язки і чекають переатестації, за винятком двох уже звільнених і затриманих за злочини за декількома статтями, — йдеться у повідомленні на сайті Кагарлицької райдержадміністрації.

Зауважимо, що раніше повідомлялося про розформування підрозділу і переатестацію особового складу Кагарлицького відділення поліції. Представник Нацполіції Литвин водночас запевнив, що докладе всіх зусиль для поліпшення ситуації у відділенні і підвищення результативності його роботи.

Окрім цього, сесія міськради визнала роботу поліцейських незадовільною. Таку ж оцінку дали депутати й роботі місцевої прокуратури.

Серед причин такого стану справ у відділенні поліції називалися часта зміна керівництва (за п’ять років було як мінімум шість начальників), хронічний кадровий голод і підходи до його подолання (законодавці дозволили набирати в штат поліції навіть людей із погашеною судимістю), слабке матеріально-технічне забезпечення тощо. Місцева влада допомога поліції оргтехнікою, придбанням відеореєстраторів, облаштуванням системи відеоспостереження у місті, проте відчутних результатів роботи поліції не було, — резюмувала місцева влада.

Нагадаємо, 25 травня головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.

Голова Нацполіції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділення поліції, — йшлося у повідомленні регіонального управління НПУ.





Нагадаємо, 26 травня столичний суд відправив двох поліцейських з Кагарлицього відділку поліції на 60 днів до СІЗО без права внесення застави. Правоохоронців звинувачують у знущаннях та зґвалтуванні дівчини. Напередодні цього інциденту у селищі Стави пограбували магазин, через який дівчину викликали на допит у Кагарлицьке відділення поліції. У селі про неї добре відгукуються, вона виховує маленьку доньку.