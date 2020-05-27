Кагарлык: Отделение полиции функционирует, отстранено лишь экс-руководство

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В Кагарлыке после резонансного инцидента с пытками и изнасилованием женщины полицейскими из местного отделения Нацполиции состоялось внеочередное заседание сессии горсовета с участием временно исполняющего обязанности начальника Кагарлыкского отделения полиции Дмитрия Литвина.

Отделение функционирует, отстранено от работы лишь ее прежнее руководство, другие сотрудники выполняют свои обязанности и ждут переаттестации, за исключением двух уже заявленных и задержанных за преступления по нескольким статьям, — говорится в сообщении на сайте Кагарлыкской райгосадминистрации.

Отметим, что ранее сообщалось о расформировании подразделения и переаттестации личного состава Кагарлыкского отделение полиции. Вместе с тем, представитель Нацполиции Литвин заверил, что приложит все усилия для улучшения ситуации в отделении и повышения результативности его работы.

Кроме этого, сессия горсовета признала работу полицейских неудовлетворительной. Такую же оценку дали депутаты и работе местной прокуратуры.

Среди причин такого положения дел в отделении полиции назывались частая смена руководства (за пять лет там было как минимум шесть начальников), хронический кадровый голод и подходы к его преодолению (законодатели разрешили набирать в штат полиции даже людей с погашенной судимостью), слабое материально-техническое обеспечение и тому подобное. Местные власти приобрели полиции оргтехнику, видеорегистраторы, помогли с обустройством системы видеонаблюдения в городе, однако ощутимых результатов это не принесло, — резюмировала местные власти.

Напомним, 25 мая главное управление Нацполиции в Киевской области сообщило, что в Караглык отправлены представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции вывели за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

Председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отделения полиции, — говорилось в сообщении регионального управления НПУ.





Напомним, 26 мая столичный суд отправил двух полицейских из Кагарлыцкого отделения полиции на 60 дней в СИЗО без права внесения залога. Правоохранителей обвиняют в издевательствах и изнасиловании девушки. Накануне этого инцидента в поселке Ставы ограбили магазин, из-за чего девушку и якобы вызвали на допрос в полицию. В селе о девушке хорошо отзываются, она воспитывает маленькую дочь.