Кагарлык: адвокат рассказал версию потерпевшей о зверствах полицейских

https://racurs.ua/n138834-zverstva-policii-v-kagarlyke-advokat-rasskazal-versiu-poterpevshey-o-vozmojnoy-prichastnosti-soseda.html

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Зверства полиции в Кагарлыке стали одной из главных тем на этой неделе в Украине. Адвокат потерпевшей 25-летней женщины Евгений Мельниченко обнародовал новую информацию о пытках и изнасиловании в отделении полиции Кагарлыка.

Девушку привез на «Опеле» сосед, который заманил потерпевшую в полицию якобы на допрос из-за ограбления в селе. 23 мая, в субботу, сосед привез девушку…, где ее ждал «дядя Коля», начальник уголовного розыска отделения полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет, — написал в Фейсбуке защитник потерпевшей.

По его словам, в полиции на женщину ждал «пьяный дядя Коля и Сережа». Речь идет о Николае Кузиве и Сергее Сулиме.

Этот «дядя Коля» ранее добивался потерпевшую и говорил ей «будешь давать, когда я скажу, поняла». Далее потерпевшую начали бить и насиловать. С 19.00 до 4.00. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую. Это была месть «дяди Коли», что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним, — отметил адвокат.

Он добавил, что насиловал женщину подчиненный, а «дядя Коля» душил и бил.

Адвокат рассказал, что у пострадавшей есть пятилетняя дочь, у которой диагностировали ДЦП.

К маме вопросов нет. Девочка чистенькая всегда ходит. Она хорошая мама. Вопросов к ней нет, — отзывается о пострадавшей Ставковский сельский голова Владимир Михайленко, пишет ТСН.

Напомним, 26 мая столичный суд отправил двух полицейских из Кагарлыцкого отделения полиции на 60 дней в СИЗО без права внесения залога. Правоохранителей обвиняют в издевательствах и изнасиловании девушки.

Накануне этого инцидента в поселке Ставы ограбили магазин, из-за чего девушку и якобы вызвали на допрос в Кагарлыкское отделение полиции. СМИ узнали, что потерпевшую зовут Неля. В селе про нее хорошо отзываются, она не работает, потому что воспитывает маленькую дочь.

После изнасилования у девушки обнаружили гематомы по всему телу и сотрясение головного мозга. Также ей понадобится реабилитация.