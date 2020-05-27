Кагарлик: адвокат розповів версію потерпілої про звірства поліцейських

https://racurs.ua/ua/n138834-zvirstva-policiyi-v-kagarlyku-advokat-rozpoviv-versiu-poterpiloyi-pro-mojlyvu-prychetnist-susida.html

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Звірства поліції в Кагарлику стали однією з головних тем цього тижня в Україні. Адвокат потерпілої 25-річної жінки Євгеній Мельниченко оприлюднив нову інформацію щодо катувань та зґвалтування у Кагарлику.

Дівчину привіз на «Опелі» сусід, який заманив потерпілу до відділу поліції ніби-то на допит через пограбування у селі. 23 травня, у суботу, сусід привіз дівчину…, де її чекав «дядя Коля», начальник кримінального розшуку відділу поліції Кагарлика. Сусід зараз у розшуку, в нього троє дітей, розлучений, 39 років, — написав у Фейсбук захисник потерпілої.

За його словами, у відділі поліції на жінку чекав «п'яний дядя Коля та Сірожа — працівники поліції». Йдеться про Миколу Кузіва та Сергія Сулиму.

Цей «дядя Коля» раніше домагався потерпілу і говорив їй «будеш давати, коли я скажу, поняла». Далі потерпілу почали бити та гвалтувати. З 19.00 до 4.00. Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики, та примушували пити потерпілу. Це була помста «дяді Колі», що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки із ним, — зазначив адвокат.

Він додав, що ґвалтував жінку підлеглий, а «дядя Коля» душив і бив.

Адвокат розповів, що у потерпілої є п’ятирічна донька, хвора на ДЦП.

До мами питань немає. Дівчинка чистенька завжди ходить. Вона хороша мама. Питань до неї немає, — відгукується про постраждалу Ставківський сільський голова Володимир Михайленко, пише ТСН.

Нагадаємо, 26 травня столичний суд відправив двох поліцейських з Кагарлицього відділку поліції на 60 днів до СІЗО без права внесення застави. Правоохоронців звинувачують у знущаннях та зґвалтуванні дівчини.

Напередодні цього інциденту у селищі Стави пограбували магазин, через який дівчину викликали на допит у Кагарлицьке відділення поліції. ЗМІ дізналися, що потерпілу звати Неля. У селі про неї добре відгукуються, вона не працює, бо виховує маленьку доньку.

Після зґвалтування у дівчини виявили гематоми по всьому тілі і струс головного мозку. Також їй знадобиться реабілітація.