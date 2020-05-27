Экспорт товаров противоэпидемического назначения продлен до июля, фото: Pixnio

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Кабмин продлил до 1 июля этого года запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что из перечня запрещенных к вывозу товаров были исключены защитные костюмы и халаты некоторых категорий.

Решение о запрете экспорта товаров противоэпидемического назначения Кабмин принял в середине марта, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Оно должно было действовать до 1 июня.

Напомним, в начале апреля правительство приняло решение о запрете экспорта из Украины гречки. Такое решение объяснялось намерениями защитить внутренний рынок. В правительстве тогда также заявляли, что будут предлагать аграриям увеличивать посевные площади под эту сельхозкультуру.