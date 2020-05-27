Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Экспорт товаров противоэпидемического назначения продлен до июля, фото: Pixnio

У Шмыгаля запретили вывозить украинские медсредства защиты в июне

27 мая 2020, 13:20
999

Кабмин продлил до 1 июля этого года запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что из перечня запрещенных к вывозу товаров были исключены защитные костюмы и халаты некоторых категорий.

Решение о запрете экспорта товаров противоэпидемического назначения Кабмин принял в середине марта, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.



Оно должно было действовать до 1 июня.

Напомним, в начале апреля правительство приняло решение о запрете экспорта из Украины гречки. Такое решение объяснялось намерениями защитить внутренний рынок. В правительстве тогда также заявляли, что будут предлагать аграриям увеличивать посевные площади под эту сельхозкультуру.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров