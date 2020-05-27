Разумков оцінив турборежим і роботу Ради за п’ятибальною шкалою

Верховна Рада: Разумков оцінив турборежим і роботу парламенту за п’ятибальною шкалою / Фото: Олександра Клименка, ВР

https://racurs.ua/ua/n138848-razumkov-ocinyv-turborejym-i-robotu-rady-za-p-yatybalnou-shkalou.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, розповів про турборежим в українському парламенті, який він пов’язує з оперативним ухваленням законів, а не їх штампуванням.

Швидке ухвалення законів було, а штампування не було. Те, що ми працювали в інтенсивному темпі, — так. У нас було багато законопроектів, з якими ми йшли на вибори і обіцяли їх ухвалити. Були хороші та ефективні законопроекти, які залишилися з минулої каденції парламенту, і їх теж треба було ухвалювати. Швидкість була досить висока, — розповів Разумков «Главкому».

За словами нардепа, Рада трохи «загальмувала» на земельному законі, однак максимально дотримувалася Конституції та регламенту. Водночас давати оцінку роботі команди Зеленського при владі Разумков відмовився. Натомість представник «Слуги народу» оцінив за п’ятибальною шкалою роботу парламенту.