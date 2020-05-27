Верховная Рада: Разумков оценил турборежим и работу парламента по пятибалльной шкале

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, рассказал о турборежиме в украинском парламенте, который он связывает с оперативным принятием законов, а не их «штамповкой».

Быстрое принятие законов было, а штамповки не было. То, что мы работали в интенсивном темпе, — да. У нас было много законопроектов, с которыми мы шли на выборы и обещали их принять. Были хорошие и эффективные законопроекты, которые остались с прошлой каденции парламента, и их тоже надо было принимать. Скорость была достаточно высокая, — рассказал Разумков «Главкому».

По словам нардепа, Рада немного «притормозила» на земельном законе, однако максимально придерживалась Конституции и регламента. В то же время давать оценку работе команды Зеленского Разумков не стал. Вместо этого представитель «Слуги народа» оценил по пятибалльной шкале работу парламента.