Верховная Рада: Разумков оценил турборежим и работу парламента по пятибалльной шкале

Разумков оценил турборежим и работу Рады по пятибалльной шкалеhttps://racurs.ua/n138848-razumkov-ocenil-turborejim-i-rabotu-rady-po-pyatiballnoy-shkale.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, рассказал о турборежиме в украинском парламенте, который он связывает с оперативным принятием законов, а не их «штамповкой».
Быстрое принятие законов было, а штамповки не было. То, что мы работали в интенсивном темпе, — да. У нас было много законопроектов, с которыми мы шли на выборы и обещали их принять. Были хорошие и эффективные законопроекты, которые остались с прошлой каденции парламента, и их тоже надо было принимать. Скорость была достаточно высокая, — рассказал Разумков «Главкому».
По словам нардепа, Рада немного «притормозила» на земельном законе, однако максимально придерживалась Конституции и регламента. В то же время давать оценку работе команды Зеленского Разумков не стал. Вместо этого представитель «Слуги народа» оценил по пятибалльной шкале работу парламента.
Трудно сказать… Кто-то завышает свои результаты, кто-то наоборот… Есть вещи, которыми мы точно не будем гордиться, потому что были примеры кнопкодавства, других явлений. Были и другие события в других учреждениях. Мне, видимо, будет корректнее говорить о Верховной Раде… Думаю, что на четверку мы наработали. На «отлично» — точно нет, — резюмировал Разумков.