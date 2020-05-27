Укрзализныця потеряла более 300 млн грн из-за коррупции в энергетике. Фото: 12kanal

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«Укрзализныця» понесла миллионные убытки из-за коррупционной схемы в электроэнергетике.

Компания переплатила более 300 млн грн за электроэнергию из-за коррупции. К незаконной схеме хищения в энергетической сфере могут быть причастны председатель профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании «НЭК» Александр Притыка. Об этом 27 мая на собственной странице в Facebook написал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Нардеп рассказал о схеме заработка через прокладки между коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» и «Укрзализныцей». По его словам, «Киевтеплоэнерго» продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт. ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу (в цепочке посредников ООО «НЭК» Александра Притыки), поставляют ток «Укрзализныци» по цене 1,69 грн кВт.ч.

Гончаренко утверждает, что на каждом киловатт-часе государство теряло 38 коп., и с начала 2020 года дельцы могли обогатиться на 321 млн грн. Эти деньги были переплаченные «Укрзализныцей», которая и так страдает от кризиса.

Парламентарий предложил Герусу совместно написать депутатские обращения в КП «Киевтеплоэнерго» и АО «Укрзализныця», чтобы выяснить, по какой на самом деле цене продавалась и покупалась электроэнергия.

Напомним, сегодня правительство разделило Минэкоэнерго на два отдельных министерства. Министерство энергетики Украины будет отныне функционировать в структуре Кабинета Министров Украины.