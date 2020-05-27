Министерство энергетики создали в Кабмине: Шмыгаль заявил о "колоссальном кризисе", фото — mind.ua

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Министерство энергетики Украины будет функционировать отныне в структуре Кабинета министров. Сегодня правительство разделило Минэкоэнерго на два отдельных министерства.

На заседании Кабмина министры приняли постановление о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Отныне в структуре правительства будут работать Министерство энергетики Украины и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Необходимость создания отдельного Минэнерго объяснил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он считает, что в Украине сейчас «колоссальный кризис в энергетике».

У нас нет шести месяцев, чтобы образовывать новое Министерство энергетики. Поэтому мы выделяем Министерство экологии и ускоряем все процедуры, чтобы обеспечить стабильность Минэнерго, — заявил Шмыгаль.

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, опубликовал у себя в Telegram-канале фотокопию соответствующего постановления.