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«Колосальна криза» в енергетиці спонукала уряд утворити Міненерго — Шмигаль, фото — mind.ua

«Колосальна криза» в енергетиці спонукала уряд утворити Міненерго — Шмигаль (ДОКУМЕНТ)

27 тра 2020, 13:27
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Міністерство енергетики України функціонуватиме відтепер у структурі Кабінету міністрів. Сьогодні уряд розділив Мінекоенерго на два окремих міністерства.

Під час засідання Кабміну міністри ухвалили постанову про розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. Віднині в структурі уряду працюватимуть Міністерство енергетики України та Міністерство захисту наколишнього середовища та природніх ресурсів.

Необхідність створення окремого Міненерго пояснив й очільник Кабміну Денис Шмигаль. Він вважає, що в Україні нині триває «колосальна криза в енергетиці».

У нас немає шести місяців, щоб утворювати нове Міністерство енергетики. Тому ми виділяємо Міністерство екології і пришвидшуємо всі процедури, аби забезпечити стабільність Міненерго, — заявив Шмигаль.

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду, опублікував у себе в Telegram-каналі фотокопію відповідної постанови.

«Колосальна криза» в енергетиці спонукала уряд утворити Міненерго



«Колосальна криза» в енергетиці спонукала уряд утворити Міненерго

«Колосальна криза» в енергетиці спонукала уряд утворити Міненерго

Джерело: Ракурс


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