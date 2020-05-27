«Колосальна криза» в енергетиці спонукала уряд утворити Міненерго — Шмигаль, фото — mind.ua

https://racurs.ua/ua/n138846-kolosalna-kryza-v-energetyci-sponukala-uryad-utvoryty-minenergo-shmygal-dokument.html

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Міністерство енергетики України функціонуватиме відтепер у структурі Кабінету міністрів. Сьогодні уряд розділив Мінекоенерго на два окремих міністерства.

Під час засідання Кабміну міністри ухвалили постанову про розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. Віднині в структурі уряду працюватимуть Міністерство енергетики України та Міністерство захисту наколишнього середовища та природніх ресурсів.

Необхідність створення окремого Міненерго пояснив й очільник Кабміну Денис Шмигаль. Він вважає, що в Україні нині триває «колосальна криза в енергетиці».

У нас немає шести місяців, щоб утворювати нове Міністерство енергетики. Тому ми виділяємо Міністерство екології і пришвидшуємо всі процедури, аби забезпечити стабільність Міненерго, — заявив Шмигаль.

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду, опублікував у себе в Telegram-каналі фотокопію відповідної постанови.