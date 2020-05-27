Укрзалізниця втратила понад 300 млн грн через корупцію в енергетиці. Фото: 12kanal

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«Укрзалізниця» зазнала мільйонних збитків через корупційну схему в електроенергетиці.

Компанія переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупцію. До незаконної схеми розкрадання в енергетичній сфері можуть бути причетними голова профільного комітету Верховної ради Андрій Герус, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Про це 27 травня на власній сторінці у Facebook написав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Нардеп розповів про схему заробітку через прокладки між комунальним підприємством «Київтеплоенерго» та «Укрзалізницею». За його словами, «Київтеплоенерго» продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт. год комерційним фірмам, які, перепродуючи її один одному (в ланцюжку посередників ТОВ «НЕК» Олександра Притики), постачають струм «Укрзалізниці» за ціною 1,69 грн кВт.год.

Гончаренко стверджує, що на кожній кіловат-годині держава втрачала 38 коп. і з початку 2020 року ділки могли збагатитися на 321 млн грн. Ці гроші були переплачені «Укрзалізницею», яка й так потерпає від кризи.

Парламентар запропонував Герусу спільно написати депутатські звернення до КП «Київтеплоенерго» та АТ «Укрзалізниця», щоб з’ясувати, за якою насправді ціною продавалася і купувалася електроенергія.

Нагадаємо, сьогодні уряд розділив Мінекоенерго на два окремих міністерства. Міністерство енергетики України функціонуватиме відтепер у структурі Кабінету міністрів України.