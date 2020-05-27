Київ планує купувати в США скраплений природний газ: суть меморандуму

https://racurs.ua/ua/n138850-kyyiv-planuie-kupuvaty-v-ssha-skraplenyy-pryrodnyy-gaz-sut-memorandumu-dokument.html

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Скраплений природний газ (СПГ) уряд України планує купувати в приватної американської компанії. Кабінет міністрів сьогодні ратифікував меморандум про співпрацю з «Луізіана Нечурал Екпортс Інк» щодо поставок скрапленого газу в Україну зі США.

У тексті документу йдеться також про співробітництво із американцями щодо побудови нової газової інфраструктури між Польщею та Україною.

Об'єм поставок СПГ з США становитиме 5,5 млрд куб. м на рік. Ціна буде визначатися відповідно до ринку Henry Hub.

Меморандум підписали на 20 років. У ньому декларується також побудова газового інтеконектора, по якому СПГ надходитиме від газового вузла Германовіце на півдні Польщі до українського газового сховища Більче-Волиця.

Україна, США і Польща планують співробітничати в межах проекту Baltic Pipe. Це газогін, який має з'єднати газотранспортні системи Данії і Польщі. Його запуск призначений диверсифікувати поставки газу на польський ринок і підвищити рівень енергетичної безпеки. Угоду про будівництво підписали в 2007 році Польська нафтова і газова компанія, датська компанія Energinet і газовий оператор магістральних мереж Gaz-System. Проект знаходиться у передінвестиційній фазі. Компанія PGNiG планує почати використовувати трубопровід до 2022 року.

У листопаді 2019 року до терміналу у Свіноуйсьце прибуло судно зі скрапленим природним газом. Київ давно вів приговори щодо закупівлі скрапленого газу у США. Сторони задіяли Польщу для реалізації проекту. Скраплений газ надходитиме через польську нафтогазову компанію PGNiG, яка уклала угоду з групою компаній «Енергетичні ресурси України».

В рамках тристоронньої угоди передбачено розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну. Для цього також будуть використанні українські підземні газові сховища і газова інфраструктура.