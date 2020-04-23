Олексій Петров, фото: nashigroshi.org

https://racurs.ua/ua/n136842-zakarpatsku-oblast-ocholyv-general-mayor-sbu.html

Ракурс

Головою Закарпатської облдержадміністрації став генерал-майор СБУ Олексій Петров, затверджений на цю посаду під час засідання уряду 13 квітня.

Відповідний указ № 151/2020 «Про призначення О. Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації» підписав президент України Володимир Зеленський. Про це 23 квітня повідомляється на сайті глави держави.

До призначення на цю посаду Петров з серпня 2019 року очолював Управління СБУ в Кіровоградській області. У період з 2017 по 2019 роки він був керівником Департаменту контррозвідки СБУ. У жовтні 2015 року Петров отримав орден Данила Галицького за участь у бойових діях.

29 січня уряд подавав на призначення на посаду голови Закарпатської ОДА колишнього співробітника СБУ Микиту Михайлюка, однак це призначення тоді не відбулося.

Тим часом на сайті НАЗК з’явилася декларація нового очільника Закарпатської ОДА. Журналіст Віталій Глагола на власному Telegram-каналі повідомив, що Петров володіє квартирою на 174 кв. м, має у власності шість земельних ділянок на 211, 188, 201, 161, 181, 158 кв. м. Крім того, у декларації чиновника значаться чотири нежитлових приміщення, а також недобудований будинок.

Дружина нового губернатора успішніша свого чоловіка — володіє двома Товариствами із обмеженою відповідальністю та торговою маркою. На неї записаний також і вантажний мікроавтобус Mercedes Vito (Мерседес Віто).

Під час служби в СБУ Олексій Петров заробив 597 тис. 646 грн. Готівкою у екс-співробітника спецслужби зберігається 980 тис. грн, а у дружини — 1,25 млн грн. Крім того Олексій Петров одружений і має п’ятьох дітей — трьох синів та дві доньки.

Нагадаємо, попереднього голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка Зеленський звільнив 24 грудня. Своє рішення президент пояснював тим, що Бондаренко на цій посаді не продемонстрував жодного результату.