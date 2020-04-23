Алексей Петров, фото: nashigroshi.org

https://racurs.ua/n136842-zakarpatskuu-oblast-vozglavil-general-mayor-sbu.html

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Председателем Закарпатской облгосадминистрации стал генерал-майор СБУ Алексей Петров, утвержденный на эту должность во время заседания правительства 13 апреля.

Соответствующий указ № 151/2020 «О назначении А. Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации» подписал президент Владимир Зеленский. Об этом 23 апреля сообщается на сайте главы государства.

До назначения на эту должность Петров с августа 2019 года возглавлял Управление СБУ в Кировоградской области. В период с 2017 по 2019 годы он был руководителем Департамента контрразведки СБУ. В октябре 2015 года Петров получил орден Даниила Галицкого за участие в боевых действиях.

29 января правительство подавало на назначение на должность председателя Закарпатской ОГА бывшего сотрудника СБУ Никиту Михайлюка, однако это назначение тогда не состоялось.

Тем временем на сайте НАПК появилась декларация нового главы Закарпатской ОГА. Журналист Виталий Глагола на собственном Telegram-канале сообщил, что Петров владеет квартирой на 174 кв. м, имеет в собственности шесть земельных участков на 211, 188, 201, 161, 181, 158 кв. м. Кроме того, в декларации чиновника значится четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.

Жена нового губернатора успешнее своего мужа — владеет двумя Обществами с ограниченной ответственностью и торговой маркой. На нее записан также и грузовой микроавтобус Mercedes Vito (Мерседес Вито).

Во время службы в СБУ Алексей Петров заработал 597 тыс. 646 грн. Наличными у экс-сотрудника спецслужбы сохраняется 980 тыс. грн, а у жены — 1,25 млн грн. Кроме того Алексей Петров женат и имеет пять детей — трех сыновей и две дочери.

Напомним, предыдущего главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко Зеленский уволил 24 декабря. Свое решение президент объяснял тем, что Бондаренко на этой должности не продемонстрировал никакого результата.