Венедіктова продовжила публічне листування із САП, фото — ZiK

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Генпрокурор Ірина Венедіктова продовжила публічну дискусію із очільником Антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Сьогодні вона порадила прокурорам САП пошукати у судах вироки за гучними корупційним справами.

Вчора Венедіктова не залишила каменя на камені від відомства, яке очолює Холодницький, у САП їй відповіли, але Венедіктова вирішила, що останнє слово має бути за нею. У Фейсбук генпрокурор поскаржилася, що у відповідь на звернення до громадськості про бездіяльність Антикорупційної прокуратури «отримала відкритого листа антикорупційних прокурорів».

У сьогоднішній заяві Венедіктова написала, що САП не потрібно виправдовуватися чи посилатися на поважні причини, а просто навести приклади судових вироків корупціонерам у 2019−2020 роках.

Розкажіть про справи, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз, — написала генпрокурор.

Нагадаємо, у листі, який підписали кілька десятків прокурорів САП, Антикорупційна прокуратура заявила, що не потребує вказівок Офісу генпрокурора, а звинувачення на її адресу Венедіктовій слід переадресувати співробітникам органу, який вона очолює.

В САП вважають, що генпрокуратура свого часу допустила порушення, які не дозволили САП ефективно і вчасно розслідувати корупційні злочини. Деякі недоведені до кінця справи щодо топ-корупції НАБУ і САП отримали від дореформеної генпрокуратури, вони довго не передавалися до суду прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво до зміни підслідності.