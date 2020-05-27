На Закарпатті зафіксували спалах коронавірусу

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Коронавірусну хворобу COVID-19 було виявлено у низки жителів села Липча Хустського району Закарпатської області.

Два дні тому було ухвалене рішення встановити там блокпост і протестувати жителів із симптомами коронавірусу. Проте блокпост не встановили, а жителі відмовляються від тестування. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на виконувача обов’язків голови Хустської райдержадміністрації (РДА) Михайла Поповича.

За словами Поповича, жителі села налякані і не сприймають жодних аргументів.

Посилити карантин у Липчі було вирішено 25 травня, оскільки в цьому селі виявили вісім інфікованих осіб. Також, зазначає голова РДА, у десятка людей є виражена симптоматика коронавірусу, а сьогодні ще три особи з симптомами COVID-19 звернулися до лікарів.

«Тому сьогодні в село направлена ще одна бригада медиків, які намагатимуться протестувати населення», — наголосив Попович.

Чиновник додав, що районна влада ухвалила рішення і блокпост у селі буде.

Він потрібен для обмеження руху в межах села та попередження поширення інфекції, — наголосив голова РДА.





Зазначається, що завтра, 28 травня, у сусідньому з Липчею селі буде церковне свято у місцевому храмі, тому КПП має забезпечити контроль за рухом громадян у межах цих населених пунктів.

Нагадаємо, в Україні вже другу добу поспіль кількість нових виявлених випадків коронавірусу є меншою за кількість людей, котрі вилікувалися від цієї хвороби.