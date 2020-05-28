Кількість заражених COVID-19 в Україні перевищила 22 тис. осіб (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138886-kilkist-zarajenyh-covid-19-v-ukrayini-perevyschyla-22-tys-osib-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні поширюється і за минулу добу медики зареєстрували 477 нових випадків зараження.
З початку епідемії в країні підтвердили 22 тис. 382 випадки COVID-19. Хворобу подолала 8 тис. 439 осіб, а померли 669 пацієнтів. Загалом медики провели 322 тис. 746 досліджень методом ПЛР. Про це 28 травня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.
Хворобу підтвердили у 1 тис. 627 дітей та 4 тис. 345 медиків. Госпіталізації потребували 6 тис. 872 осіб, а вдома лікуються 15 тис. 410 пацієнтів. Ще 263 осіб підключали до апарату штучної вентиляції легень.
Кількість підтверджених випадків по областях:
- Вінницька обл. — 947 (534 одужали);
- Волинська обл. — 851 (224 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 920 (244 одужали);
- Донецька обл. — 158 (80 одужали);
- Житомирська обл. — 673 (389 одужали);
- Закарпатська обл. — 1 тис. 124 (374 одужали);
- Запорізька обл. — 425 (238 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1 тис. 339 (756 одужали);
- Київ — 2 тис. 793 (506 одужали);
- Київська обл. — 1 тис. 517 (358 одужали);
- Кіровоградська обл. — 495 (384 одужали);
- Луганська обл. — 45 (36 одужали);
- Львівська обл. — 1 тис. 513 (335 одужали);
- Миколаївська обл. — 282 (139 одужали);
- Одеська обл. — 861 (161 одужав);
- Полтавська обл. — 268 (243 одужали);
- Рівненська обл. — 1 тис. 588 (725 одужали);
- Сумська обл. — 166 (138 одужали);
- Тернопільська обл. — 1131 (824 одужали);
- Харківська обл. — 981 (224 одужали);
- Херсонська обл. — 177 (155 одужали);
- Хмельницька обл. — 386 (157 одужали);
- Черкаська обл. — 401 (294 одужали);
- Чернівецька обл. — 3 тис. 201 (867 одужали);
- Чернігівська обл. — 140 (54 одужали).
Нагадаємо, COVID-19 виявили у низки жителів села Липча Хустського району Закарпатської області, але селяни відмовляються проходити тест на коронавірус.