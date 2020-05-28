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Коронавірус в Україні поширюється і за минулу добу медики зареєстрували 477 нових випадків зараження.

З початку епідемії в країні підтвердили 22 тис. 382 випадки COVID-19. Хворобу подолала 8 тис. 439 осіб, а померли 669 пацієнтів. Загалом медики провели 322 тис. 746 досліджень методом ПЛР. Про це 28 травня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

Хворобу підтвердили у 1 тис. 627 дітей та 4 тис. 345 медиків. Госпіталізації потребували 6 тис. 872 осіб, а вдома лікуються 15 тис. 410 пацієнтів. Ще 263 осіб підключали до апарату штучної вентиляції легень.

Кількість підтверджених випадків по областях:

Вінницька обл. — 947 (534 одужали);

Волинська обл. — 851 (224 одужали);

Дніпропетровська обл. — 920 (244 одужали);

Донецька обл. — 158 (80 одужали);

Житомирська обл. — 673 (389 одужали);

Закарпатська обл. — 1 тис. 124 (374 одужали);

Запорізька обл. — 425 (238 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 тис. 339 (756 одужали);

Київ — 2 тис. 793 (506 одужали);

Київська обл. — 1 тис. 517 (358 одужали);

Кіровоградська обл. — 495 (384 одужали);

Луганська обл. — 45 (36 одужали);

Львівська обл. — 1 тис. 513 (335 одужали);

Миколаївська обл. — 282 (139 одужали);

Одеська обл. — 861 (161 одужав);

Полтавська обл. — 268 (243 одужали);

Рівненська обл. — 1 тис. 588 (725 одужали);

Сумська обл. — 166 (138 одужали);

Тернопільська обл. — 1131 (824 одужали);

Харківська обл. — 981 (224 одужали);

Херсонська обл. — 177 (155 одужали);

Хмельницька обл. — 386 (157 одужали);

Черкаська обл. — 401 (294 одужали);

Чернівецька обл. — 3 тис. 201 (867 одужали);

Чернігівська обл. — 140 (54 одужали).

Нагадаємо, COVID-19 виявили у низки жителів села Липча Хустського району Закарпатської області, але селяни відмовляються проходити тест на коронавірус.