Радбез ООН. Фото: Сьогодні

https://racurs.ua/ua/n138885-rosiya-proponuie-prypynyty-globalnyy-vogon-v-obmin-na-znyattya-sankciy-zasidannya-radbezu-oon.html

Ракурс

Рада безпеки ООН провела чергове засідання, на якому розглядалися питання захисту цивільних осіб у збройних конфліктах. Російська делегація зробила заяву, яку учасники засідання вважають шантажем. Російська сторона заявила, що глобального припинення вогню не буде, поки діють санкції.

Про це повідомив спікер постійного представництва України в Організації Об'єднаних Націй Олег Ніколенко у Facebook.

Ніколенко заявив, що риторика російської сторони змінилася і стала носити ознаки відвертого шантажу. Раніше Росія заявляла, що санкції заважають здійснювати гуманітарну допомогу в умовах пандемії коронавірусу.

Але такі аргументи російської сторони не були взяті до уваги ООН, тому РФ знову повернулася до своєї старої практики — шантажу.

На думку дипломата, заява РФ пояснює, чому триває насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту.

Також Ніколенко додав, що усі добре розуміють, навіть якщо санкції теоретично будуть зняті, припинення вогню не буде і Росія завжди знайде причини для продовження агресивної політики.

Як раніше писав «Ракурс», Генеральна асамблея ООН відхилила ініціативу Росії про скасування односторонніх санкцій через епідемію коронавірусу. Натомість в результаті консенсусу було ухвалено резолюцію «Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням», яка закликає «активізувати міжнародне співробітництво» для протидії пандемії.