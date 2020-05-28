Совбез ООН. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n138885-rossiya-predlagaet-prekratit-globalnyy-ogon-v-obmen-na-snyatie-sankciy-zasedanie-sovbeza-oon.html

Ракурс

Совет безопасности ООН провел очередное заседание, на котором рассматривались вопросы защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Российская делегация сделала заявление, которое многие участники заседания посчитали шантажом. Российская сторона заявила, что глобального прекращения огня не будет, пока действуют санкции.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олег Николенко в Facebook.

Николенко заявил, что риторика российской стороны изменилась и стала носить признаки откровенного шантажа. Ранее Россия заявляла, что санкции мешают осуществлять гуманитарную помощь в условиях пандемии коронавируса.

Но такие аргументы российской стороны не были приняты во внимание ООН, поэтому РФ опять возвратилась к своей старой практике — шантажу.

По мнению дипломата, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.

Также Николенко добавил, что все хорошо понимают, даже если санкции теоретически будут сняты, прекращения огня не будет и Россия всегда найдет причины для продолжения агрессивной политики.

Как ранее писал «Ракурс», Генеральная ассамблея ООН отклонила инициативу России об отмене односторонних санкций из-за эпидемии коронавируса. Вместо нее в результате консенсуса была принята резолюция «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием», которая призывает «активизировать международное сотрудничество» для противодействия пандемии.