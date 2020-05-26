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Ракурс
Массовое убийство на Житомирщине. Фото: nevnov.ru

Массовое убийство на Житомирщине: будут проведены более 200 экспертиз (ФОТО)

26 мая 2020, 14:08
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Массовое убийство на Житомирщине семерых человек, которые приехали отдохнуть на пруд, расследуется усиленной следственно-оперативной группой Главного управления Нацполиции области.

Следователи назначили более 200 экспертиз по делу. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, а также молекулярно-генетические, баллистические, дактилоскопические, трасологические и другие исследования. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Проведен тщательный осмотр места преступления. На месте инцидента были найдены и изъяты шесть единиц огнестрельного оружия, которое принадлежало фигурантам дела. Подозреваемому принадлежало гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Охотничьи карабины Remington, Ruger, АКМС-МФ1 и Zbroyar Z15, а также травматический пистолет ПМТ принадлежали погибшим. Также были обнаружены патроны, гильзы и два ножа.

Массовое убийство на Житомирщине. Фото: НацполицияКроме того, правоохранителями изъяты три автомобиля: внедорожник ВАЗ 2121 («Нива»), который принадлежит подозреваемому, а также пикап Nissan Navara и Skoda Octavia, на которых приехали отдыхающие.

Было установлено, что все погибшие приехали на пруд порыбачить и отпраздновать день рождения одного из товарищей.

Массовое убийство на Житомирщине. Фото: Нацполиция

По данным следствия, тела погибших находились в нескольких местах. Двое военнослужащих Нацгвардии были застрелены в беседке, где ранее ужинали все отдыхающие и арендатор пруда.



Тела еще двоих погибших были обнаружены у входа в домик, который расположен на берегу водоема. Еще три трупа находились на кроватях в домике. По мнению следствия, мужчины на момент убийства спали. Все указывает на то, что действия арендатора для них были неожиданными.

Как ранее писал «Ракурс», подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения. Арендатор пруда будет содержаться под стражей без прав внесения залога.

Источник: Ракурс


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