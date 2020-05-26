Максим Степанов лжет о поставках защитных костюмов, Минздрав ночью задним числом добавил приказ — нардеп

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, «попался» на лжи в прямом эфире на одном из телеканалов. Об этом заявила нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина, которая утверждает, что глава Минздрава ввел в заблуждение украинцев, когда рассказывал о поставках защитных костюмов в больницы.

Скрины не горят: зафиксирую еще одну ложь министра Степанова. Во время эфира вчера на «Свободе слова» на ICTV спросила министра о наболевшем: когда же врачи увидят наконец их «золотые» костюмы, приобретенные вдвое дороже рыночной цены, — написала Стефанишина в Фейсбук.

По ее словам, Минздрав закупил свыше 71 тыс. защитных костюмов.

Эти костюмы уже поставляются в больницы. Они все приехали, то есть, количество костюмов, которое было закуплено Минздравом, чуть больше, чем 71 тыс., поставляются сейчас в больницы. Есть подписанный приказ о распределении, каким образом будут происходить эти распределения. Он (приказ — ред.), конечно, есть на сайте здравоохранения, он не может там не быть, — сообщил министр.

В то же время нардеп утверждает, что приказа на сайте министерства изначально не было. Появился документ «задним числом» ночью спустя полчаса после эфира.

Спустя полчаса, ночью, после эфира приказ публикуют на официальном сайте. Задним числом, Карл! Ну, вы серьезно думаете, что так можно?! Просто врать на всю страну, еще и смеяться над этим в глаза нам всем?, — добавила Стефанишина и обнародовала скрины с сайта Минздрава.

Напомним, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о возможных незаконных действиях сотрудников Министерства здравоохранения при закупке медицинских защитных костюмов по завышенным ценам.

Ранее на закупку защитных костюмов из Китая обратила внимание нардеп из фракции «Голос» Александра Устинова. Она сообщила, что в Украину поступят 4,7 тыс. костюмов, которые закупили по цене 12 долл./шт (около 300 грн). Минздрав рассчитывал, что стоимость одного костюма составит около 400 грн, однако госпредприятию «Медицинские закупки», которое должно закупить эти костюмы, удалось договориться с украинским производителем о поставках костюмов на 40% дешевле — по 245 грн/шт. Однако Степанов отказался подписывать соответствующие документы.