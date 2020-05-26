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Новости Одессы: Полиция помешала активистам демонтировать незаконное строительство на пляже, фото — Думская

Активисты против полиции: на пляже в Одессе пытаются демонтировать незаконное строительство (ФОТО, ВИДЕО)

26 мая 2020, 13:43
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В Одессе сегодня едва не дошло до столкновений полиции и активистов. На пляж в районе 16-го фонтана пришли общественные активисты, чтобы снести опоры летней площадки, которую пытаются построить арендаторы пляжа.

Как сообщается в стриме «Думской», строить летнюю площадку решили экс-нардеп Игорь Плохой и его сын Руслан.

Активисты против полиции: на пляже в Одессе пытаются демонтировать незаконную летнюю площадку, фото — Думская

Активисты, среди которых замечены представители «Нацкорпуса», не приступили к демонтажу, поскольку опасались столкновений с полицией. На пляж приехали несколько десятков силовиков в полной амуниции.

Активисты и полиция решили ждать представителя департамента коммунальной собственности, который должен подтвердить или опровергнуть наличие у арендатора разрешения на строительство.

Позже активисты и представитель арендатора пляжа договорились, что пока КП «Побережье» и департамент коммунальной собственности Одесского горсовета не дадут правовую оценку законности конструкций, арендатор не будет проводить никаких работ. Если конструкции незаконные, арендатор обязался их демонтировать.

Активисты против полиции: на пляже в Одессе пытаются демонтировать незаконную летнюю площадку, фото — Думская

Как рассказали в трансляции активисты, месяц назад на этом пляже состоялась первая попытка демонтажа. Тогда часть свай демонтировали и передали полиции, но впоследствии они вновь появились на пляже и реконструкция продолжилась.

Ранее о борьбе с незаконным строительством на пляжах Одессы объявил мэр Геннадий Труханов. Одесский горисполком принял 19 мая решение о демонтаже ряда временных сооружений, возведенных арендаторами на городских пляжах без надлежащей документации и согласований.

Демонтажу подлежат, согласно проекту решения исполкома, сооружения на пляжах «Дельфин», «Чайка», «Курортный».

Активисты против полиции: на пляже в Одессе пытаются демонтировать незаконную летнюю площадку, фото — Думская

Компания «Амбер групп Украина» не только отказалась демонтировать незаконную постройку на арендованном участке площадью 4,5 тыс. кв. м, но и подала иск в суд на департамент коммунальной собственности о прекращении действия двух предписаний. Не демонтировали сооружений и сейчас, после отказа в удовлетворении иска.

Активисты против полиции: на пляже в Одессе пытаются демонтировать незаконную летнюю площадку, фото — Думская



Компания-арендатор «Интеграл-Буд» отказывается демонтировать незаконно возведенное на пляже сооружение, сославшись на то, что оно не пребывает в его собственности.

Труханов также заявлял, что требования об оплате за вход на территорию городского пляжа или размещение лежаков до самого вреза воды являются незаконными.

Источник: Ракурс


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