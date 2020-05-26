Новости Одессы: Полиция помешала активистам демонтировать незаконное строительство на пляже, фото — Думская

https://racurs.ua/n138780-aktivisty-protiv-policii-na-plyaje-v-odesse-pytautsya-demontirovat-nezakonnoe-stroitelstvo-foto.html

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В Одессе сегодня едва не дошло до столкновений полиции и активистов. На пляж в районе 16-го фонтана пришли общественные активисты, чтобы снести опоры летней площадки, которую пытаются построить арендаторы пляжа.

Как сообщается в стриме «Думской», строить летнюю площадку решили экс-нардеп Игорь Плохой и его сын Руслан.

Активисты, среди которых замечены представители «Нацкорпуса», не приступили к демонтажу, поскольку опасались столкновений с полицией. На пляж приехали несколько десятков силовиков в полной амуниции.

Активисты и полиция решили ждать представителя департамента коммунальной собственности, который должен подтвердить или опровергнуть наличие у арендатора разрешения на строительство.

Позже активисты и представитель арендатора пляжа договорились, что пока КП «Побережье» и департамент коммунальной собственности Одесского горсовета не дадут правовую оценку законности конструкций, арендатор не будет проводить никаких работ. Если конструкции незаконные, арендатор обязался их демонтировать.

Как рассказали в трансляции активисты, месяц назад на этом пляже состоялась первая попытка демонтажа. Тогда часть свай демонтировали и передали полиции, но впоследствии они вновь появились на пляже и реконструкция продолжилась.

Ранее о борьбе с незаконным строительством на пляжах Одессы объявил мэр Геннадий Труханов. Одесский горисполком принял 19 мая решение о демонтаже ряда временных сооружений, возведенных арендаторами на городских пляжах без надлежащей документации и согласований.

Демонтажу подлежат, согласно проекту решения исполкома, сооружения на пляжах «Дельфин», «Чайка», «Курортный».

Компания «Амбер групп Украина» не только отказалась демонтировать незаконную постройку на арендованном участке площадью 4,5 тыс. кв. м, но и подала иск в суд на департамент коммунальной собственности о прекращении действия двух предписаний. Не демонтировали сооружений и сейчас, после отказа в удовлетворении иска.

Компания-арендатор «Интеграл-Буд» отказывается демонтировать незаконно возведенное на пляже сооружение, сославшись на то, что оно не пребывает в его собственности.

Труханов также заявлял, что требования об оплате за вход на территорию городского пляжа или размещение лежаков до самого вреза воды являются незаконными.