В «Слуге народа» предложили способ решения проблемы дефицита Пенсионного фонда, фото: Нетешинский городской совет

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В «Слуге народа» предлагают решить проблему дефицита средств Пенсионного фонда за счет налогов и введения так называемой «второй пенсии».

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила об этом в эфире телеканала «Украина 24».

Третьякова отметила, что в Украине уменьшается количество работающего населения, из-за чего Пенсионный фонд со временем становится все труднее наполнять.

Сейчас в Украине пенсионеры составляют почти треть населения — 11,3 млн человек из всего 37 млн ​​жителей.

Это означает, что для того, чтобы содержать всех в солидарной системе пенсионного обеспечения, работающее население должно платить достаточно ресурсов, чтобы содержать пенсионеров, — подчеркнула Третьякова.

Она отметила, что в Украине в секторе наемных работников занято около 10,5 млн человек, но из-за эпидемии коронавируса выросла безработица. Кроме того, в Украине с 2017 года облагают налогами так называемых «спящих ФЛП», которые не имеют дохода. Задолженность таких ФЛП перед Пенсионным фондом уже составила около 10 млрд грн.

Исходя из этого баланса, мы считаем, что каждый работающий человек должен ежемесячно платить достаточно налогов, чтобы содержать одного пенсионера. Если у нас средняя пенсия 3,1 тыс. грн, то соответственно каждый из работающих должен платить примерно 3,1 тыс. грн, — отметила депутат.

По мнению Третьяковой, для исправления негативной ситуации с Пенсионным фондом, вызванной изменениями в демографии труда в Украине, нужно ввести второй уровень пенсионной системы.

Если мы не будем принимать меры по, как говорит наш президент, второй пенсии, то в этом случае ситуация в солидарном уровне имеет тренд на ухудшение. И без радикальных шагов, как внедрение второго уровня соцобеспечения, резкого увеличения размера ЕСВ — мы пенсионную систему не сбалансируем, — подчеркнула Третьякова.

Напомним, еще в середине апреля эксперты зафиксировали в Украине значительный рост количества безработных.