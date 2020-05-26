У «Слузі народу» запропонували спосіб вирішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду, фото: Нетішинська міська рада

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У «Слузі народу» пропонують вирішити проблему дефіциту коштів Пенсійного фонду за рахунок податків та запровадження так званої «другої пенсії».

Голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

Третьякова зазначила, що в Україні зменшується кількість працюючого населення, через що Пенсійний фонд з часом стає все важче наповнювати.

Наразі в Україні пенсіонери складають майже третину населення — 11,3 млн осіб із загалом 37 млн жителів.

Це означає, що для того, щоб утримувати всіх в солідарній системі пенсійного забезпечення, працююче населення повинне платити досить ресурсів, щоб утримувати пенсіонерів, — наголосила Третякова.

Вона зазначила, що в Україні в секторі найманих працівників працює близько 10,5 млн осіб, проте через епідемію коронавірусу зросло безробіття. Крім того, в Україні з 2017 року оподатковують так званих «сплячих ФОПів», які не мають доходу. Заборгованість таких ФОПів перед Пенсійним фондом вже сягнула близько 10 млрд грн.

Виходячи з цього балансу, ми вважаємо, що кожна працююча людина повинна щомісяця платити достатньо податків, щоб утримувати одного пенсіонера. Якщо у нас середня пенсія 3,1 тис. грн, то відповідно кожен з працюючих має платити приблизно 3,1 тис. грн, — наголосила депутат.

На думку Третьякової, для виправлення негативної ситуації з Пенсійним фондом, спричиненої змінами в демографії праці в Україні, потрібно запровадити другий рівень пенсійної системи.

Якщо ми не будемо вживати заходів щодо, як каже наш президент, другої пенсії, то в цьому випадку ситуація в солідарному рівні має тренд на погіршення. І без радикальних кроків, як впровадження другого рівня соцзабезпечення, різкого збільшення розміру ЄСВ — ми пенсійну систему не збалансуємо, — наголосила Третьякова.

Нагадаємо, ще всередині квітня експерти зафіксували в Україні значне зростання кількості безробітних.