Активісти проти поліції: на пляжі в Одесі намагаються демонтувати незаконний літній майданчик (ФОТО, ВІДЕО)

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В Одесі сьогодні мало не дійшло до сутичок поліції та активістів. На пляж в районі 16-го фонтана прийшли громадські активісти, щоб знести опори літнього майданчика, яку намагаються побудувати орендарі пляжу.

Як повідомляється у стрімі «Думской», будувати літній майданчик вирішили екс-нардеп Ігор Плохой і його син Руслан.

Активісти, серед яких помічені представники «Нацкорпусу», не приступили до демонтажу, оскільки побоювалися зіткнень з поліцією. На пляж приїхали декілька десятків силовиків у повній амуніції.

Активісти та поліція вирішили чекати представника департаменту комунальної власності, який повинен підтвердити або спростувати наявність в орендаря дозволу на будівництво.

Згодом активісти і представник орендаря пляжу домовилися, що поки КП «Узбережжя» і департамент комунальної власності Одеської міськради не дадуть правову оцінку законності конструкцій, орендар не буде проводити робіт. Якщо конструкції виявляться незаконними, то орендар зобов’яжеться їх демонтувати.

Як розповіли в трансляції активісти, місяць тому на цьому пляжі відбулася перша спроба демонтажу. Тоді частину свай демонтували і передали поліції, але згодом вони знову з’явилися на пляжі і реконструкція продовжилася.

Раніше про боротьбу із незаконним будівництвом на пляжах Одеси оголосив мер Геннадій Труханов. Одеський міськвиконком ухвалив 19 травня рішення про демонтаж низки тимчасових споруд, зведених орендаторами на міських пляжах без належної документації та погоджень.

Демонтажу підлягають, згідно з проектом рішення виконкому, споруди на пляжах «Дельфін», «Чайка», «Курортний».

Компанія «Амбер груп Україна» не лише відмовилася демонтувати незаконну споруду на орендованій ділянці площею 4,5 тис. кв. м, а й подала позов до суду на департамент комунальної власності щодо припинення дії двох приписів. Не демонтувала споруд й зараз, після відмови у задоволенні позову.

Компанія-орендатор «Інтергал-Буд» відмовляється демонтувати незаконно зведену на пляжі споруду, пославшись на те, що споруда не перебуває у її власності.

Труханов також заявляв, що вимоги про оплату за вхід на територію міського пляжу чи розміщення лежаків до самого врізу води є незаконними.