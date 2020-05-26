Степанова звинуватили у брехні щодо костюмів, МОЗ вночі заднім числом додало наказ — нардеп

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, «спіймався» на брехні в прямому ефірі на одному з телеканалів. Про це заявила нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина, яка стверджує, що очільник МОЗ ввів в оману українців, коли розповідав про доставку захисних костюмів в лікарні.

Скріни не горять: зафіксую ще одну брехню міністра Степанова. Під час ефіру вчора на «Свобода слова» на ICTV запитала в міністра про наболіле: коли ж лікарі побачать нарешті їхні «золоті» костюми, закуплені вдвічі дорожче ринкової ціни, — написала Стефанишина.

За її словами, МОЗ закупило понад 71 тис. захисних костюмів.

Ці костюми вже постачаються в лікарні. Вони всі приїхали, тобто, кількість костюмів, яка була закуплена МОЗ, трішки більше, ніж 71 тис., постачаються зараз до лікарень. Є підписаний мій наказ щодо розподілу, яким чином будуть відбуватися ці розподіли. Він (наказ — ред.), звичайно, є на сайті охорони здоров’я, він не може там не бути, — повідомив міністр.

Водночас нардеп стверджує, що наказу на сайті міністерства спочатку не було. З’явився документ «заднім числом» вночі за півгодини після ефіру.

За півгодини, серед ночі, після ефіру наказ публікують на офіційному сайті. Заднім числом, Карл! Ну, ви серйозно думаєте, що так можна?! Просто брехати на всю країну, ще й сміятися з цього в очі нам всім?, — додала Стефанишина і оприлюднила скріни з сайту МОЗ.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливих незаконних дій працівників Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) під час закупівлі медичних захисних костюмів за завищеними цінами.

Раніше на закупівлю захисних костюмів з Китаю звернула увагу нардеп із фракції «Голос» Олександра Устінова. Вона повідомила, що до України надійдуть 4,7 тис. костюмів, які закупили за ціною 12 дол./шт (близько 300 грн). МОЗ розраховувало, що вартість одного костюму становитиме близько 400 грн, однак держпідприємству «Медичні закупівлі», яке мало закупити ці костюми, вдалося домовитися з українським виробником про постачання костюмів на 40% дешевше — по 245 грн/шт. Таким чином, економія склала б 13,7 млн грн. Однак Степанов відмовився підписувати відповідні документи.