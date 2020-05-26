Масове вбивство на Житомирщині. Фото: nevnov.ru

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Ракурс

Масове вбивство на Житомирщині сімох чоловіків, які приїхали відпочити на ставок, розслідується посиленою слідчо-оперативною групою Головного управління Нацполіції області. Слідчі призначили проведення понад 200 експертиз. Будуть проведені судово-медичні експертизи тіл загиблих, а також молекулярно-генетичні, балістичні, дактилоскопічні, трасологічні та інші дослідження.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області.

Проведено ретельний огляд місця злочину. На місці інциденту було знайдено і вилучено шість одиниць вогнепальної зброї, яка належала фігурантам справи. Підозрюваному належала гладкоствольна рушниця ІЖ-58 16 калібру. Мисливські карабіни Remington, Ruger, АКМС-МФ1 і Zbroyar Z15, а також травматичний пістолет ПМТ належали загиблим. Також були виявлені патрони, гільзи та два ножі.

Крім того, правоохоронцями вилучено три автомобілі: позашляховик ВАЗ 2121 («Нива»), який належить підозрюваному, а також пікап Nissan Navara і Skoda Octavia, на яких приїхали відпочивальники.

Було встановлено, що усі загиблі приїхали на ставок порибалити та відсвяткувати день народження одного з товаришів.

За даними слідства, тіла загиблих знайдено у декількох місцях. Двоє військовослужбовців Нацгвардії були застрелені в альтанці, де раніше вечеряли всі гості та орендар ставка.

Тіла ще двох загиблих було виявлено поблизу входу до будиночка, який розташований на березі водойми. Ще три трупи знайдено на ліжках у будиночку. На думку слідства, чоловіки на момент вбивства спали. Все вказує на те, що дії орендаря для них були несподіваними.

Як раніше писав «Ракурс», підозрюваному у вбивстві обрано запобіжний захід. Орендар ставка буде утримуватися під вартою без прав внесення застави.