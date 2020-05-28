Масове вбивство на Житомирщині. Фото: milletinsesi.info

https://racurs.ua/ua/n138887-masove-vbyvstvo-na-jytomyrschyni-pidozruvanyy-vje-napadav-zi-zbroieu-na-ludynu-ale-unyknuv.html

Ракурс

Масове вбивство на Житомирщині сімох рибалок стало однією із найгучніших справ в Україні. Підозрюваний у вбивстві, як виявилося, у березні цього року вже здійснював напад на людину із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм, який захищає у суді інтереси одного із загиблих.

За словами адвоката, підозрюваний у березні використовував рушницю під час нападу на людину. Однак у поліції рушницю прийняла за «предмет, схожий на бейсбольну біту, 47 см». Чоловікові тоді вдалося уникнути кримінальної відповідальності.

Адвокат стверджує, що чоловіка, на якого у березні напав орендар ставка, звуть Микола.

Після опитування сусідів було встановлено, що підозрюваний має зв’язки серед керівництва місцевої поліції. Адвокат вважає, що саме тому Микола не став наполягати на порушенні кримінальної справи проти нападника.

На думку адвоката, масового вбивства можна було б уникнути, якби підозрюваний усвідомлював незворотність покарання за вчинений злочин.

Найєм вважає, що цей факт повинно всебічно розслідувати Державне бюро розслідувань.

Як раніше писав «Ракурс», слідчі призначили понад 200 експертиз у справі про вбивство сімох чоловіків на Житомирщині. Будуть проведені судово-медичні експертизи тіл загиблих, а також молекулярно-генетичні, балістичні, дактилоскопічні, трасологічні та інші дослідження.