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Коронавірус в силових відомствах. Фото: Нацгвардія

Спалах COVID-19 стався на військовому полігоні в Рівненській області

28 тра 2020, 10:25
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У Рівненській області стався спалах коронавірусу на військовому полігоні.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили під час планового тестування військовослужбовців. Захворіли восьмеро артилеристів із Тернопільської області. Всіх інфікованих госпіталізували у інфекційне відділення військового госпіталю, бійці ЗСУ хворіють безсимптомно. Про це 28 травня повідомляє ТСН із посиланням на представників оперативного командування «Захід».



Військові запевняють, що полігон продезінфікували, а весь особливий склад протестують на коронавірус. Через спалах навчання на полігоні вирішили не скасовувати.

Нагадаємо, вчора в Збройних силах зафіксували третю смерть від коронавірусу. Помер працівник ЗСУ із Львівської області, зараження COVID-19 підтвердили посмертно. Загалом із початку епідемії в ЗСУ фіксували 162 випадки зараження.


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