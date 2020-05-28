Коронавірус в силових відомствах. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n138888-spalah-covid-19-stavsya-na-viyskovomu-poligoni-v-rivnenskiy-oblasti.html

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У Рівненській області стався спалах коронавірусу на військовому полігоні.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили під час планового тестування військовослужбовців. Захворіли восьмеро артилеристів із Тернопільської області. Всіх інфікованих госпіталізували у інфекційне відділення військового госпіталю, бійці ЗСУ хворіють безсимптомно. Про це 28 травня повідомляє ТСН із посиланням на представників оперативного командування «Захід».

Військові запевняють, що полігон продезінфікували, а весь особливий склад протестують на коронавірус. Через спалах навчання на полігоні вирішили не скасовувати.

Нагадаємо, вчора в Збройних силах зафіксували третю смерть від коронавірусу. Помер працівник ЗСУ із Львівської області, зараження COVID-19 підтвердили посмертно. Загалом із початку епідемії в ЗСУ фіксували 162 випадки зараження.