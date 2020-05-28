Війна на Донбасі. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n138889-kreml-nazvav-umovu-skasuvannya-boyovoyi-gotovnosti-v-ordlo.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років, але незабаром бойові дії можуть перейти в активну стадію. Нещодавно терористи так званих ЛНР і ДНР заявили про приведення військ у бойову готовність.

Водночас скасовувати бойову готовність в ОРДЛО вони не збираються до того часу, поки не будуть вжиті «кроки для деескалації» з боку України. Про це заявив представник Росії в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов, передає російське агентство «РИА-Новости».

За його словами, «Донбас наполягає на обговоренні та впровадженні додаткових заходів» з ​​деескалації. До того часу, зазначив Гризлов, терористи так званих народних республік не будуть говорити про скасування рішення про бойову готовність. Водночас представник РФ не уточнив, що він розуміє під додатковими заходами з деескалації.

Таку заяву він зробив після засідання ТКГ 27 травня. Але, як пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела, Гризлов навіть не брав участі в засіданні контактної групи в середу. Тому його слова про нібито пасивну позицію представників української делегації ніяк не можуть бути правдою.

Замість Гризлова в онлайн-засіданні ТКГ 27 травня брав участь дипломат Азамат Кульмухаметов.

Як повідомлялося, раніше через неконтрольовані Україною ділянки кордону на територію окупованого Донбасу агресор переправив 10 танків, вісім броньованих машин і три вагони з боєприпасами для озброєння, забороненого мінськими угодами.