Одесу затопило, поліція перекриває рух вулицями. Фото: Думська

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В Одесі сьогодні вранці сильна злива затопила частину обласного центру.

Під водою опинилися Приморська та Банківська вулиці. В мерії заявляють, що за три години, з 6.00 до 9.00, в місті випало 18 мм опадів. Зливна каналізація не справляється з такою кількістю води, комунальники проводять її активне очищення. Про це 18 травня повідомляє «Думська».

До ліквідації наслідків негоди залучені 32 одиниці техніки. Через дощ на Балківській, Приморській, Хімічній вулицях та в Рибпорту не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути № 3,15, 18 22,27, а також тролейбусні маршрути № 8,10.

Поліція перекрила Приморську вулицю в районі військового спуску. За словами правоохоронців, води тут налило по пояс. У патрульній поліції уточнили, що перекрито рухи на Приморській вулиці (від військового спуску до Пересипського мосту), Балківській (від Маловського до Краснослободської) та Хімічній (від Грушевського до Стовпової).

Нагадаємо, сильні зливи сьогодні синоптики прогнозують у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. У Києві та Київській області теж обіцяють значні опади.