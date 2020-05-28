Коронавирус в Раде: заразился еще один депутат из «Слуги народа»

В Верховной Раде фиксируются новые случаи коронавируса, фото: пресс-служба Верховной Рады

https://racurs.ua/n138926-koronavirus-v-rade-zarazilsya-esche-odin-deputat-iz-slugi-naroda.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у еще одного депутата Верховной Рады — члена парламентской фракции «Слуга народа» Валерия Божика.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Гончаренко в комментарии одному из Telegram-каналов впоследствии рассказал, что узнал об инфицировании Божика «из Верховной Рады» и подробностей не знает. Сам Божик на телефонные звонки не отвечает.

В свою очередь «Лига.net» пишет, что получила подтверждение этой информации от источника во фракции СН. По его данным, коронавирус у Божика диагностировали сегодня.

Божик является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики. В Верховную Раду он попал, победив на избирательном округе № 294 в Черновицкой области.

Первым народным депутатом Верховной Рады, у которого обнаружили COVID-19, стал член группы «Доверие» Сергей Шахов. В начале апреля он заявил, что излечился. Также COVID-19 одолели еще несколько инфицированных депутатов, в результате чего в середине мая в парламенте уже не было больных народных избранников.

Однако впоследствии коронавирус вернулся в стены парламента — 19 мая болезнь обнаружили у члена фракции «Батькивщина» Олега Мейдича, в 23 мая стало известно, что коронавирусом заразился депутат из «Слуги народа» Юрий Аристов, который возглавляет бюджетный комитет.

Напомним, 20 мая стало известно, что фракция «Батькивщина» пошла на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у Мейдича.