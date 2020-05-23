Коронавирус в Раде. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n138641-koronavirus-v-rade-covid-19-podkosil-slugu-aristova.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 20 тыс. человек. Инфицированные есть и среди народных депутатов. Стало известно, что заразился еще один парламентарий — нардеп от «Слуги народа», глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

COVID-19 у него обнаружили после того, как начали проверять на коронавирус многих депутатов, ведь на прошлой неделе инфицирование подтвердили у Олега Мейдича из «Батькивщины». Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, Аристов чувствует себя нормально, симптомы болезни у него проявляются в легкой форме. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми он общался.

Перед этим Кравчук написала, что за последние дни в Раде на COVID-19 проверили 87 человек, из них 59 — нардепы. У всех тесты показали отрицательный результат. Тогда она сообщила, что Верховная Рада может вернуться к работе 2 июня, а сейчас нардепы ждут от Минздрава разъяснений, как организовать работу и встречу с избирателями в округах на следующей неделе.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что нардеп Олег Мейдич из фракции «Батькивщина» заразился коронавирусом. Он является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

После этого вся фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию, а в Раде отменили ближайшие пленарные заседания.