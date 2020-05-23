Коронавірус у Раді. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n138641-koronavirus-u-radi-covid-19-pidkosyv-slugu-aristova.html

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Коронавірус в Україні діагностовано у понад 20 тис. осіб. Інфіковані є і серед народних депутатів. Стало відомо, що заразився ще один парламентарій — нардеп від «Слуги народу», глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов.

COVID-19 у нього виявили після того, як почали перевіряти на коронавірус багатьох депутатів, адже минулого тижня інфікування підтвердили у Олега Мейдіча з «Батьківщини». Про це повідомила заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, Арістов почуває себе нормально, симптоми хвороби у нього проявляються в легкій формі. Фахівці встановлюють коло осіб, з якими він спілкувався.

Перед цим Кравчук написала, що за останні дні в Раді на COVID-19 перевірили 87 осіб, із них 59 — нардепи. У всіх тести показали негативний результат. Тоді вона повідомила, що Верховна Рада може повернутися до роботи 2 червня, а зараз нардепи чекають від Міністерства охорони здоров’я роз’яснень, як організувати роботу і зустріч з виборцями в округах наступного тижня.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що нардеп Олег Мейдіч із фракції «Батьківщина» заразився коронавірусом. Він — перший заступник голови комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

Після цього вся фракція «Батьківщина» пішла на самоізоляцію, а в Раді скасували найближчі пленарні засідання.