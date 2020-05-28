Коронавірус у Раді: інфікувався ще один депутат зі «Слуги народу»

У Верховній Раді фіксуються нові випадки коронавірусу, фото: прес-служба Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n138926-koronavirus-u-radi-infikuvavsya-sche-odyn-deputat-zi-slugy-narodu.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у ще одного депутата Верховної Ради — члена парламентської фракції «Слуга народу» Валерія Божика.

Про це народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Гончаренко у коментарі одному з Telegram-каналів згодом розповів, що дізнався про інфікування Божика «з Верховної Ради» і подробиць не знає. Сам Божик на телефонні дзвінки не відповідає.

У свою чергу «Ліга.net» пише, що отримала підтвердження цієї інформації від джерела у фракції СН. За його даними, коронавірус у Божика діагностували сьогодні.

Божик є заступником голови парламентського комітету з питань правової політики. До Верховної Ради він потрапив, перемігши на виборчому окрузі № 294 у Чернівецькій області.

Першим народним депутатом Верховної Ради, в якого виявили COVID-19, став член групи «Довіра» Сергій Шахов. На початку квітня він заявив, що вилікувався. Також COVID-19 здолали ще кілька інфікованих депутатів, в результаті чого у середині травня в парламенті вже не було хворих народних обранців.

Однак згодом коронавірус повернувся до стін парламенту — 19 травня хворобу виявили у члена фракції «Батьківщина» Олега Мейдича, в 23 травня стало відомо, що коронавірусом інфікувався депутат зі «Слуги народу» Юрій Арістов, який очолює бюджетний комітет.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що фракція «Батьківщина» пішла на самоізоляцію після виявлення коронавірусу в Мейдича.