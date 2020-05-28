Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві вантажівка підперла міст і заблокувала рух. Фото: Київ Оперативний

У Києві вантажівка підперла міст і заблокувала рух (ФОТО)

28 тра 2020, 17:43
999

ДТП у Києві за участі вантажівки знову зафіксували у Шевченківському районі. Цього разу автомобіль застряг під мостом.

Аварія сталася на вулиці Сікорського (колишня Танкова), інформує «Київ Оперативний».

Водій вантажівки MAN, ймовірно, їхав незнайомим маршрутом і не розрахував габарити свого авто.

Унаслідок аварії постраждалих немає, але в районі моста виник затор. На місці працює поліція.

У Києві вантажівка підперла міст і заблокувала рух. Фото: Київ Оперативний



У Києві вантажівка підперла міст і заблокувала рух. Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, сьогодні вранці в Шевченківському районі сталася аварія за участі іншої вантажівки. Авто передніми колесами провалилося під асфальт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів