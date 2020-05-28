У Києві вантажівка підперла міст і заблокувала рух. Фото: Київ Оперативний

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Ракурс

ДТП у Києві за участі вантажівки знову зафіксували у Шевченківському районі. Цього разу автомобіль застряг під мостом.

Аварія сталася на вулиці Сікорського (колишня Танкова), інформує «Київ Оперативний».

Водій вантажівки MAN, ймовірно, їхав незнайомим маршрутом і не розрахував габарити свого авто.

Унаслідок аварії постраждалих немає, але в районі моста виник затор. На місці працює поліція.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Шевченківському районі сталася аварія за участі іншої вантажівки. Авто передніми колесами провалилося під асфальт.