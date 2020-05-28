Погода в Україні. Фото: Сьогодні

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Погода в Україні 29 травня буде дощовою. По всій території країни протягом доби очікуються дощі. Травень цього року видався дощовим і в Україні ніяк не може встановитися тепла сонячна погода.

Денна температура може коливатися від 14° до 17° тепла в західних областях. На сході країни стовпчики термометрів піднімуться до 26° тепла. Вночі температура коливатиметься від 8° тепла до 14° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 29 травня не порадує теплом, протягом доби прогнозується дощ. Вночі температура повітря не підніметься вище 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 16−18° тепла. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові: на протязі доби буде йти дощ. Вночі температура повітря становитиме 9−11° тепла, вдень повітря прогріється до 15−17° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі вночі опадів не очікується, вдень пройде сильний дощ. Нічна температура становитиме 10−12° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 17−19° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі опадів не очікується, але вдень пройде дощ. Вночі температура повітря становитиме 10−12° тепла, вдень — 21−23° тепла. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Харкові протягом доби буде йти дощ. Нічна температура 12−14° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23−25​​° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті дощ йтиме протягом доби. Вночі температура повітря становитиме 9−11° тепла, вдень повітря прогріється до 17−19° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 29 травня буде спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення.