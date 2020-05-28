Погода в Украине. Фото: Сегодня

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Погода в Украине 29 мая будет дождливой. По всей территории страны на протяжении суток ожидаются дожди. Май в этом году выдался дождливым и в Украине никак не может установиться теплая солнечная погода.

Дневная температура может колебаться от 14° до 17° тепла в западных областях. На востоке страны столбики термометров поднимутся до 26° тепла. Ночью температура будет колебаться от 8° тепла до 14° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 мая не порадует теплом, на протяжении суток прогнозируется дождь. Ночью температура воздуха не поднимется выше 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 16−18° тепла. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове: на протяжении суток будет идти дождь. Ночью температура воздуха составит 9−11° тепла, днем воздух прогреется до 15−17° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью осадков не ожидается, днем пройдет сильный дождь. Ночная температура составит 10−12° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 17−19° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью осадков не ожидается, но днем пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит 10−12° тепла, днем — 21−23° тепла. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Харькове на протяжении суток будет идти дождь. Ночная температура 12−14° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 23−25° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье дождь будет идти на протяжении суток. Ночью температура воздуха составит 9−11° тепла, днем воздух прогреется до 17−19° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 мая будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.