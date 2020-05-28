Избиение в Николаеве. Фото: 5 канал

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В Николаеве трое работников криминальной полиции одного из отделов Нацполиции в Николаевской области, а также курсант Национальной академии внутренних дел жестоко избили подозреваемого во время допроса.

Отмечается, что эти четверо правоохранителей в марте 2020 разоблачили незаконную ферму для майнинга криптовалюты. В следующем месяце, 21 апреля, полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал майнинг криптовалюты. После обыска правоохранители доставили подозреваемого в отделение полиции и избили его. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По факту этого правонарушения ГБР открыло уголовное производство. Начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции, а также курсанту сообщили о подозрении. Их обвиняют по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием). Правоохранителей могут посадить в тюрьму на срок от трех до восьми лет.

Также следствие установило, что правоохранители после обыска незаконно забрали себе изъятое оборудование для майнинга. После этого обыск проводили уже по месту жительства инспектора Николаевской полиции. Там следователи обнаружили и изъяли указанное оборудования.

Напомним, 26 мая столичный суд отправил двух полицейских из Кагарлыкского отделения полиции на 60 дней в СИЗО без права внесения залога. Правоохранителей обвиняют в избиении и изнасиловании девушки. У пострадавшей, по информации адвоката, травма головы, есть признаки и внутренних травм.