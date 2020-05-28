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Ракурс
Во время акции под стенами МВД, фото: PavlovskyNEWS

Убийство Шеремета: активисты под зданием МВД требуют «открыть доказательства» (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2020, 17:02
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В Киеве возле здания МВД на улице Богомольца адвокаты Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар, обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сегодня проводят акцию «Авакоff открой доказательства!».

Активисты требуют от полиции «открыть доказательства» в этом деле, сообщает Telegram канал PavlovskyNEWS.

Участники акции отмечают, что следствие по этому делу завершилось еще неделю назад, однако защите до сих пор не предоставлен доступ к собранным доказательствам.

Адвокат Дугар Николай Ореховский, в частности, убежден, что результаты экспертизы в этом уголовном производстве сфальсифицированы.

Участники акции также жгли файеры, из-за чего некоторое время на улице Богомольца наблюдалось задымление.

Мы понимаем, что дело имело лишь политические цели, показать, как полиция свою работу сделала, и Аваков показал Зеленскому результат. Но в действительности результат будет виден только по доказательствам и защита требует их открыть, — отмечается на странице этой акции в социальной сети Фейсбук.

Шеремет погиб в июле 2016 года на Киеве в результате подрыва взрывного устройства в автомобиле, в котором он находился. В декабре 2019 года полиция по подозрению в причастности к совершению убийства Шеремета задержала Антоненко, Кузьменко и Дугар.

Во время акции под стенами МВД, фото: PavlovskyNEWS

Во время акции под стенами МВД, фото: PavlovskyNEWS

Во время акции под стенами МВД, фото: PavlovskyNEWS



Напомним, несколько дней назад Печерский райсуд Киева изменил Дугарь меру пресечения на залог в размере более 168 тыс. грн с обязанностью носить электронный браслет.

Источник: Ракурс


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