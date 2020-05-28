Александр Онищенко. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n138921-germaniya-ne-predostavila-nardepu-beglecu-onischenko-politicheskogo-ubejischa.html

Ракурс

Александр Онищенко, украинский экс-депутат-беглец, который подозревается в многомиллионных махинациях на газовом рынке, получил отказ в предоставлении ему политического убежища в Германии.

Онищенко был освобожден из изолятора, где провел около полугода, но это вовсе не означает, что он может находиться на территории Германии. Федеральное агентство миграции и беженцев Германии призвало Онищенко немедленно покинуть территорию страны, сообщает DW.

Это не первый отказ, который получил Онищенко от немецких властей.

Два года назад немецкое посольство в Мадриде отказалось выдавать Онищенко национальную визу, на основании которой он мог претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы Онищенко даже открыл в Германии фирму и стал ее директором. Фирма занимается покупкой элитных скакунов для ранчо Онищенко.

Адвокат экс-нардепа утверждает, что его подзащитный отказ в предоставлении политического убежища оспаривает в суде города Оснабрюк. Также Онищенко подал ходатайство о предоставлении ему возможности находиться на территории Германии до окончания судебного процесса.

Если же Онищенко не сможет получить в Германии политического убежища, то он уедет в Россию. При этом адвокат заявил, что его подзащитный имеет российское гражданство.

Как ранее писал «Ракурс», вчера судьи Высшего земельного суда Ольденбурга вынесли решение об отказе в экстрадиции Онищенко в Украину. В решении суда указано, что в случае экстрадиции Онищенко не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах, в том числе и Европейской конвенции по правам человека.