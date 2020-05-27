Экс-нардеп Александр Онищенко. Фото: slovoidilo.ua

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Германия отказала в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем экс-нардепа Александра Онищенко.

Такое решение 27 мая приняли судьи Высшего земельного суда Ольденбурга. Служители Фемиды говорят, что на сегодня нельзя установить, осуществляется ли уголовное преследование Онищенко украинскими правоохранителями по политическим мотивам. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В объяснении к судейскому постановлению говорится о том, что существует значительная вероятность того, что в случае экстрадиции Онищенко не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах, в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому в экстрадиции отказали.

Также судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отменили ордер об аресте Онищенко. После решения суда он может покинуть тюрьму.

Как известно, в Украине политика обвиняют в организации схемы по перепродаже приобретенного у госкомпаний газа. Преступная организация якобы завладела 1,6 млрд грн компании «Укргаздобыча».

Напомним, в январе Офис генерального прокурора засекретил экстрадицию экс-депутата Александра Онищенко из Германии в Украину. В ведомстве заявили, что данная информация относится к правоотношениям, которые регулируются уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.