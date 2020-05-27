Местные выборы: до октября в Украине должен завершиться процесс объединения общин — «слуга» Безгин

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Местные выборы 25 октября 2020 года должны состояться уже во всех объединенных общинах Украины. Такое мнение высказал глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства, «слуга» Виталий Безгин. Отметим, что 27 мая Кабмин утвердил последних три перспективных плана формирования территорий общин.

Далее мы ожидаем в течение 10−12 дней получить от правительства представление в Верховную Раду — постановление о районах, где на карте Украины содержаться все новые районы и весь перечень общин, которые в них войдут, — рассказал Безгин, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

По его словам, постановление Кабмина с обновленной «децентрализованной» картой Украины фактически и будет новым административно-территориальным делением страны.

На очередные местные выборы уже в октябре нынешнего года Украина должна выйти из объединенными общинами на 100% территории, — резюмировал нардеп.

Он также добавил, что изменения в Конституцию в части децентрализации, скорее всего, будут приняты уже после местных выборов 2020 года.